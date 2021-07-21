Червиченко высказался о возможном назначении немецкого тренера в сборную России

Фото: инстаграм Штефана Кунца/Автор неизвестен

Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко поделился мнением о возможном назначении наставника молодежной сборной Германии Штефана Кунца на пост главного тренера сборной России.

"А чем он так отметился, что его кандидатуру рассматривают? Он тренер немецкой молодежки, которая не выделяется и не показывает футбол мирового лидера, как это сделала молодежь Италии. Мы всегда идем каким-то странным путем. Я думаю, что выберут обязательно что-то несуразное, что не позволит нам попасть на чемпионат Мира. Немцы второй чемпионат ничего сверхъестественного не показывают. Штефан не разбирается в нашем футболе, не знает его, поэтому он и фаворит. Логика запредельная. Я думаю, Кунц только слышал, что в России где-то есть футбол. Иногда, может, видел наши команды, но глубинных знаний о нашей сборной у него нет", — приводит слова Червиченко "Спорт-Экспресс".

58-летний Кунц тренирует немецкую "молодежку" с 2016 года. Под его руководством команда становилась победителем молодежного чемпионата Европы в 2017 и 2019 годах.

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