Червиченко высказался о возможном увольнении Тедеско из "Спартака"

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Червиченко высказался о возможном увольнении Тедеско из "Спартака"

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко заявил, что руководству московского клуба не стоит спешить с отставкой главного тренера команды Доменико Тедеско.

"Из всех последних тренеров команды он сердцем больше всех отдается "Спартаку". К тому же Доменико учит русский язык, это тоже большой плюс. Да и команда при нем стала играть лучше, чем при Олеге Кононове. Улучшения видны. Например, ребята начали грамотнее действовать позиционно. Считаю, на сегодняшний день отставка Тедеско станет неправильным ходом при любом варианте развития событий", — приводит слова Червиченко "RT на русском".

Ранее сообщалось, что "Спартак" может отправить Тедеско в отставку, если клуб не попадет в еврокубки. Московский клуб может попасть в Лигу Европы, если выиграет Кубок России. В полуфинале турнир "Спартак" сыграет с "Зенитом". Встреча состоится сегодня, 19 июля, и начнется в 18:30 мск.

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