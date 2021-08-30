Червиченко высказался о возможном увольнении Витории из "Спартака"
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко поделился мнением о возможной отставке Руя Витории с поста главного тренера москоского клуба.
"Витория — это профессиональный и спокойный тренер. Мы видели его работу на Кубке "Матч Премьер", который для "Спартака" стал неким злом. Но команда же играла, хотя функционала и не хватило. Насколько я понимаю, Витория выводил игроков на пик формы для матча в Лиге чемпионов. Да, получилась сразу "Бенфика", которая сильнее. Вряд ли мы могли их обыграть. Все команды когда-то проваливаются в яму, такое бывает. Профессионализм всей команды, тренера и менеджеров клуба в том и состоит, чтобы из ямы быстро выходить с минимальными потерями. "Спартаку" просто надо играть свою игру, как они раньше это делали. Не Витория же виноват, что Ларсон практически не бьет по воротам. Разве он виноват, что у Соболева началась черная полоса? Разве он виноват, что у него Айртон убегает все время вперед и не возвращается назад? Ну у него же нет других защитников. Я пока не вижу, чтобы Витория сильно накосячил", — приводит слова Червиченко "Спорт-Экспресс".
Ранее сообщалось, что "Спартак" планирует уволить Виторию во время перерыва на матчи национальных сборных. Впрочем, португалец может остаться, если клуб не сможет найти ему замену.
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