Червиченко высказался о возможном возвращении Промеса в "Спартак"
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко поделился мнением о возможном возвращении в московский клуб нападающего Квинси Промеса, который сейчас выступает за "Аякс".
"Думаю, что Промес — деньги на ветер. Во-первых, нельзя два раза войти в одну и ту же реку. Эта мудрость живет веками, но "Спартак" почему-то пытается ее опровергнуть. Видимо, берут пример с ЦСКА, где возвращение Вагнера обернулось успехом. Снайперские способности Промеса снизились — в России он забивал в среднем один гол в двух матчах. И это было в нашем жестком чемпионате. А в Нидерландах у него примерно один гол в четырех матчах. Вряд ли Промес станет больше забивать, если вернется", - приводит слова Червиченко "Чемпионат".
Ранее сообщалось, что "Спартак" может арендовать 29-летнего Промеса с последующим обязательством выкупа либо сразу купить форварда за 7-8 миллионов евро.
Напомним, что Промес выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 годы, провел за клуб 135 матчей во всех турнирах, забил 66 голов и отдал 33 результативные передачи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23