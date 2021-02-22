Червиченко высказался о возможном возвращении Промеса в "Спартак"

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко поделился мнением о возможном возвращении в московский клуб нападающего Квинси Промеса, который сейчас выступает за "Аякс".

"Думаю, что Промес — деньги на ветер. Во-первых, нельзя два раза войти в одну и ту же реку. Эта мудрость живет веками, но "Спартак" почему-то пытается ее опровергнуть. Видимо, берут пример с ЦСКА, где возвращение Вагнера обернулось успехом. Снайперские способности Промеса снизились — в России он забивал в среднем один гол в двух матчах. И это было в нашем жестком чемпионате. А в Нидерландах у него примерно один гол в четырех матчах. Вряд ли Промес станет больше забивать, если вернется", - приводит слова Червиченко "Чемпионат".

Ранее сообщалось, что "Спартак" может арендовать 29-летнего Промеса с последующим обязательством выкупа либо сразу купить форварда за 7-8 миллионов евро.

Напомним, что Промес выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 годы, провел за клуб 135 матчей во всех турнирах, забил 66 голов и отдал 33 результативные передачи.

Не пропустите: Тренер "Сочи" Бородин рассказал о конфликте с Тедеско. | http://soccernews.ru