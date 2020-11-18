Червиченко высказался о возможном возвращении в "Спартак"

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко заявил, что он никогда не хотел вернуться в московский клуб.

"Никогда не было мгновения, когда хотел вернуться в "Спартак". Заниматься футбольным клубом — это красивая обертка и красивая история, которая кажется… Фасад — да, фасад очень красивый, а внутри — это полный мрак. Ты идешь, идешь к чему-то, тратишься, тратишься, потом — бах, выиграл! Но сегодня просыпаешься и думаешь: "По новой сейчас все вообще, просто по новой", - сказал Червиченко в интервью каналу "Глеб Чернявский и "Спартак" в YouTube.

Червиченко владел "Спартаком" с 2000 по 2004 годы, а затем продал клуб Федуну. Под руководством последнего клуба за 18 лет выиграл два трофея - чемпионат и Суперкубок России в 2017 году.

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