Червиченко высказался о возвращении Попова в "Спартак"

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко поделился мнением о Дмитрии Попове, который вернулся в московский клуб на должность спортивного директора.

"Мне рассказывали, главное достижение Попова – то, что он когда-то доложил, или можно сказать, заложил хозяину клуба кого-то из своих ближайших соратников. Мол, были не совсем чистые сделки, кому-то что-то лишнее прилипло к рукам. С одной стороны, не такой плохой поступок: человек борется за справедливость. Но не думаю, что этот поступок, если он имел место, был продиктован борьбой за правду и угрызениями совести. Искренность Попова у меня вызывает большие сомнения. И теперь мы видим его второй приход в "Спартак", - приводит слова Червиченко "Советский спорт".

По некоторым данным, против возвращения Попова категорически был настроен бывший генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов. Функционер даже требовал от владельца "красно-белых" Леонида Федуна сделать выбор между ним и Поповым. В итоге Попов получил работу в клубе, а Газизов был уволен.

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