Червиченко высказался о вылете сборной России с Евро-2020

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко поделился мнением о вылете сборной России с Евро-2020.

"Игру сборной России оцениваю как просто безобразную. Такой результат на чемпионате Европы - это не просто провал, а гиперпровал. Я бы даже назвал это провалом с унижением. Раньше приличные люди, которые знали, что такое слово честь, стрелялись. К сожалению, дворянства и прочих людей у нас сейчас достаточно мало, поэтому недостаточно приличные люди просто уходят в отставку. Не знаю, что в этой ситуации сделает Черчесов. Человек получает 20 миллионов рублей в месяц практически ни за что", - приводит слова Червиченко "Чемпионат".

Дания, Финляндия и Россия набрали по три очка, поэтому места в таблице распределялись в соответствии с личными матчами между сборными. Дания, кроме победы над Россией, проиграла Финляндии со счетом 0:1 и получила разницу мячей 4-2. У финнов было поражение от России и, соответственно, разница мячей 1-1. У России разница мячей получилась 2-4.

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