Червиченко высказался об идее перевести клубы РПЛ в азиатскую Лигу Чемпионов

Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко поделился мнением о перспективе ухода российских команд из европейской Лиги Чемпионов в азиатскую.

"Всё может быть. В Азии не такие настроения. Азиатские страны не поддерживают европейскую истерику. Как показала жизнь, Европа прогибается под директивами из Америки. Футбольная структура тоже. Берут под козырёк все инструкции, которые оттуда летят. С Азией проблематичнее в этом плане. Азиатские страны более независимые. Хотя европейцы мнят себя самыми старыми и независимыми.

Какой смысл играть в Азии, если все крупные спонсоры в Европе? Всё упирается в нынешнюю ситуацию. Она пройдёт, будем думать куда идти дальше. Американцам уже удалось рассорить нас со всем европейским миром. А что до денег? Вы понимаете, сейчас это красиво звучит, все рубят с плеча санкциями. Но европейцы не будут как мы переживать все, что происходит вокруг, не будут терпеть.

Сейчас у них газок вырастет в два раза, бензинчик подорожает и всё придётся возвращать. Кричать: "Мы вас лишим всего", - это хорошо. Только сейчас все их корпорации лишились огромного рынка и доходов. Начнут банкротиться. Сейчас надо спокойно и без эмоций ждать. Мир так устроен, что резкие обрезания связей невозможны. Они наносят вред самому обрубающему", - сказал Червиченко.

Напомним, что из-за ситуации на Украине все российские клубы и сборные отстранили от участия в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА.

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