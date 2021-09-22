Червиченко высказался об отказе Дзюбы от приглашения в сборную России

Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко поделился мнением об отказе нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы от приглашения в сборную России на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

"Видимо, Дзюбе показалось, что он звезда и без него не справятся, имеет право. Скорее всего, это связано с конфликтом Дзюбы и Карпина. Пытается показать, что без него не справятся. Думаю, это не самостоятельное решение, у нас же сейчас футболисты модные, есть пиарщики. Может, кто-то посоветовал. А если другие пиарщики ситуацию перевернут, даже в случае неудач сборной… была любовь, а настанет ненависть. Дзюбе кажется, что после бога он второй или третий, а журналисты нагоняют интерес. На мой взгляд, интереснее попадание в сборную Агаларова, а возвращение Дзюбы — так себе", - приводит слова Червиченко "Чемпионат".

33-летний Дзюба выступает за сборную России с 2011 года. Всего он провел за национальную команду 55 матчей и забил 30 голов.

Напомним, что в октябре Россия сыграет со Словакией (8 октября, дома) и Словенией (11 октября, в гостях).

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