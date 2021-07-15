Червиченко высказался об отказе игроков ЦСКА от вакцинации
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал информацию о том, что футболисты московского ЦСКА в полном составе отказались вакцинироваться от коронавируса.
"Прививка была создана очень быстро. Непонятно, какие последствия могут быть после нее. Есть объективные причины не доверять нашей вакцине. ЦСКА переживает за состояние игроков, каждый игрок может по-разному отреагировать на прививку. "Спартак" привился неделю назад, сразу побежали, четыре забили. Сейчас еще и в Европе хорошо выступят. Но с вакцинацией шутить не стоит. Медицинский штаб клуба должен принять решение. Если они не привьются, то потеряют шесть очков. Руководству нужно это учитывать, таковы нынешние реалии", — приводит слова Червиченко "Спорт-Экспресс".
Ранее директор по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергей Аксенов заявил, что игроки получили медицинский отвот от вакцинации, так как имеют в крови высокий уровень антител.
Не пропустите: Три клуба РПЛ хотят подписать Дзагоева. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Россияне включили Дзюбу в число лучших игроков Евро-2020
-
1
"Челси" предложил одного из своих игроков в обмен на Холанда
-
"Спартак" надолго теряет Селихова
-
Клюйверт близок к переходу в клуб из чемпионата Франции
-
Варан окончательно отказался продлевать контракт с "Реалом"
-
Киевское "Динамо" использовало российских фанатов в рекламе на новый сезон (фото)
-
Червиченко высказался об отказе игроков ЦСКА от вакцинации
-
Африканский футболист показал свое фото после того, как ему плеснули кислотой в лицо
-
1
Дюков отреагировал на информацию об отказе игроков ЦСКА от вакцинации
-
"Локомотив" показал форму на новый сезон (видео)
-
Московское "Динамо" проиграло чешскому клубу
-
"Фиорентина" Кокорина представила нового главного тренера команды (видео)
-
Президент РФС высказался о возможном изменении лимита на легионеров в РПЛ
-
1
Перес хотел контролировать испанские СМИ. Новые разоблачения от El Confidencial
-
Российский вратарь близок к переходу в датский клуб "Вейле"
-
1
Роббен окончательно завершил карьеру
-
Газзаев сделал выбор между российским и иностранным тренером для сборной
-
"Манчестер Юнайтед" представил новую домашнюю форму
-
Президент РФС подтвердил, что Черчесов отказался от неустойки
-
В ЦСКА отреагировали на слухи об отказе футболистов вакцинироваться от коронавируса