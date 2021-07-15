Червиченко высказался об отказе игроков ЦСКА от вакцинации

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал информацию о том, что футболисты московского ЦСКА в полном составе отказались вакцинироваться от коронавируса.

"Прививка была создана очень быстро. Непонятно, какие последствия могут быть после нее. Есть объективные причины не доверять нашей вакцине. ЦСКА переживает за состояние игроков, каждый игрок может по-разному отреагировать на прививку. "Спартак" привился неделю назад, сразу побежали, четыре забили. Сейчас еще и в Европе хорошо выступят. Но с вакцинацией шутить не стоит. Медицинский штаб клуба должен принять решение. Если они не привьются, то потеряют шесть очков. Руководству нужно это учитывать, таковы нынешние реалии", — приводит слова Червиченко "Спорт-Экспресс".

Ранее директор по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергей Аксенов заявил, что игроки получили медицинский отвот от вакцинации, так как имеют в крови высокий уровень антител.

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