Червиченко: "Я бы любыми путями забрал Бердыева из "Рубина" в "Краснодар"

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Червиченко: "Я бы любыми путями забрал Бердыева из "Рубина" в "Краснодар"Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко считает, что на место Игоря Шалимова в "Краснодар" должен прийти наставник "Рубина" Курбан Бердыев.

"Я бы любыми путями забрал Бердыева из "Рубина". Качества и силу тренера я знаю и все знают. Как он побеждал на пути в Лигу чемпионов и какие команды побеждал. Более фундаментального тренера у нас нет.

Конечно, как и у каждого тренера, есть взлеты и падения. В этом году, наверное, он пока не смог собрать команду такой, какой она была при нем раньше. Но это кропотливый труд.

"Краснодар" на сегодняшний день лидер по возможностям, и думаю, он может заполучить любого тренера, которого захочет", - сказал он.

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