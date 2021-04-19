Червиченко ярко отреагировал на создание европейской Суперлиги

Бывший президент московского "Спартака" и подмосковных "Химок" Андрей Червиченко поделился мнением о создании европейской Суперлиги для богатых клубов.

"Какая-то очень провокационная и сырая вещь. Что будут делать игроки, которые заиграны за участников этой Суперлиги, а потом не будут им подходить. Они что, останутся безработными? Игроки — не самые умные люди, кто-то это поймет, кто-то нет. Лишать европейский футбол 200 лучших футболистов — неправильно. Это полная дурость, а не шаг вперед. Для мирового футбола это поганая реформа", — приводит слова Червиченко "Спорт-Экспресс".

Напомним, что старт первого розыгрыша Суперлиги запланирован на август 2021 года.

Свое участие в турнире уже подтвердили "Реал", "Барселона", "Атлетико", "Ювентус", "Интер", "Милан", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Челси", "Арсенал" и "Тоттенхэм".

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