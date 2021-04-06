Червиченко ярко высказался о назначении Гончаренко на пост главного тренера "Краснодара"

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Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко поделился мнением о назначении Виктора Гончаренко на пост главного тренера "Краснодара".

"Гончаренко — человек, который то работает, то уезжает. Он всегда находится в подвешенном состоянии, на грани нервной истерики. Не знаю, почему на него делается ставка. Может быть, сильное давление и потребность результата прямо сейчас не давали ему раскрыться в ЦСКА.

В "Краснодаре" у него будет другая ситуация: он будет более свободен в своей работе и выборе. Возможно, там у него получится лучше", — приводит слова Червиченко "Чемпионат".

Напомним, что Гончаренко сменил на посту наставника "Краснодара" Мурада Мусаева, который ушел в отставку по собственному желанию. Стоит отметить, что Гончаренко менее двух недель назад покинул пост главного тренера ЦСКА.

После 24 туров "Краснодар" занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги на девять очков.

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