Червиченко ярко высказался о возможном возвращении Кокорина в РПЛ
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко поделился мнением о возможном возвращении в РПЛ российского нападающего итальянской "Фиорентины" Александра Кокорина.
"Я же говорил, что мы все будем смеяться от выступления этого форварда в Италии. Вот и ржем все теперь, когда они его пытаются слить. Турки еще, может, клюнут на это, но в России вряд ли. У нас на эти грабли еще не наступал только "Краснодар" — из тех, кто может себе позволить его зарплату и абсолютно бесполезного игрока. Но я надеюсь, что у нас не найдется таких сумасшедших людей. Что касается "Сочи", то они вроде только 1,5 миллиона евро дают. Но зачем ему идти на понижение, если он ничего не делая, пожирая пиццу во Флоренции получает 3,5? Думаю, он вряд ли уйдет из "Фиорентины" — досидит до конца контракта и все. Его просто никто не возьмет с такой зарплатой. Он же абсолютно бесполезный футболист с огромным контрактом. За его трансфер точно никто платить не будет. Если его и отпустят, то только бесплатно избавятся и все. А так, карьера Кокорина закончилась еще после удара стулом по голове в кафе. Сейчас это просто смертельные судороги", - приводит слова Червиченко Sport24.
Ранее сообщалось, что "Фиорентина" готова продать 30-летнего Кокорина за 4,5 миллиона евро. В прошлом сезоне форвард провел четыре матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
Не пропустите: Итальянский журналист рассказал о роли Кокорина в "Фиорентине". | http://soccernews.ru
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