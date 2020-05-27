Червиченко заявил, что Гулиеву не нужно было возвращаться в "Спартак"

Бывший владелец "Спартака" Андрей Червиченко высказался о переводе хавбека "красно-белых" Аяза Гулиева во вторую команду московского клуба.

"Гулиеву не нужно было возвращаться в "Спартак". Он не первый игрок, который, перейдя в другой клуб, начинает прогрессировать, а потом возвращается и уходит в никуда. Нужно не гоняться за именем и брендом, а играть там, где тебе комфортно и удобно. "Спартак" многих видит не как футболистов, а как активы, которые не хочется терять. Конечно, у Гулиева есть проблемы с дисциплиной. Безнаказанность влечет дальнейшую безответственность. Исходя из того, что пишут в СМИ, в этот раз Аяз не поладил с тренером. Человек просто не понимает, где и как себя вести. Для этого есть такие клубы, как "Ростов" или "Ахмат", где популярно могут объяснить, что правильно, а что нет. Там бы Гулиев себе точно не позволил такого поведения", - цитирует Червиченко "Известия".

Напомним, Гулиева отстранили от тренировок с основой за регулярные пререкания с тренерами. Летом его попытаются отдать в бесплатную аренду. Если желающих подписать хавбека не найдётся, то с ним, вероятно, расторгнут контракт.

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