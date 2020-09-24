Червиченко заявил, что "Спартак" смотрелся бы в Лиге Европы лучше "Ростова" и "Динамо"

Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о поражении "Ростова" в матче 3-го тура отборочного раунда Лиги Европы с "Маккаби" (1:2).

Подопечные Карпина покинули Лигу Европы.

"Немного удивлен вылету "Ростова" из Лиги Европы, но по игре все справедливо. У "Маккаби" был стопроцентный момент, когда они могли сделать счет еще больше. Мяч чудом не попал в сетку. Сначала "Ростов" смотрелся очень хорошо, а потом - все хуже и хуже. Может, подсели физически. Игроки "Маккаби" были легче и быстрее. Если бы российский клуб прошел дальше, это было бы трагично. Мы бы несколько раз увидели такой ужас, как сегодня.

У "Ростова" явные проблемы в обороне. Козлов постоянно ошибается и привозит. Это защитник не того качества, которое нужно для Лиги Европы. Второй мяч на совести Худжикадунича. Вместо того, чтобы выходить на соперника, мешать ему пробить, он руки прячет, уворачивается. Да и в остальном: мяч терял, развитие атаки тормозил. Эти двое вносили разлад в оборону и были основными пробоинами", - цитирует Червиченко "ВсеПроСпорт".

Напомним, до этого из турнира выбыло московское "Динамо", проиграв тбилисскому "Локомотиву" (1:2)

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