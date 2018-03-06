Червиченко: "Зенит" правильно делает, настаивая на переигровке матча с "Амкаром"

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Червиченко: "Зенит" правильно делает, настаивая на переигровке матча с "Амкаром"
Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко считает, что "Зенит" по делу пытается опротестовать результат матча 21-го тура чемпионата России с "Амкаром" (0:0). 

"Почему это считают опасным прецедентом? А когда "Зениту" засчитали техническое поражение в матче с "Динамо", разве тогда что-то влияло на ход игры? Это, если помните, было при Толстых. Здесь, на мой взгляд, когда абсолютно понятно, что арбитр выполнял чей-то заказ, но это невозможно доказать, а формальный признак для переигровки есть, – нужно подавать протест. "Зенит" правильно делает, настаивая на переигровке. И если кто-то за кулисами пытается убрать "Зенит" подобным способом – незаконным и бессовестным, – почему они не должны пытаться законным способом себя защитить? Не вижу причин этого не делать.

То, как "Зенит" играет, – другой вопрос. Манчини, на мой взгляд, пока не сумел сделать команду, и последние туров 10 результаты команды далеки от ожидаемых. С таким составом нужно показывать другой уровень игры, но это, повторюсь, не имеет никакого отношения к тому, что было на поле. Закон должен быть справедлив. Не понимаю, почему того же Сельдякова ставят "Зениту", хотя к его работе у клуба уже были претензии в этом сезоне. Но мы же видели, что и Турбин прибивал питерцев в том году. С судейским корпусом пора разобраться – ни один тур не обходится без судейского скандала", - приводят слова Червиченко российские СМИ.

Напомним, что арбитр матча "Зенит" - "Амкар" Владимир Сельдяков в этой встрече показал вторую желтую карточку игроку пермяков Николаю Зайцеву на 96-й минуте, но забыл предъявить ему красную. В тот момент Зайцев получил травму и находился за пределами поля. До завершения матча он в игру так и не вернулся. Впрочем "Зенит" все равно требует переигровки на основании ошибки рефери.

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