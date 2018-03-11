Червиченко: "Зенит" в атаке импотентен"

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Червиченко: "Зенит" в атаке импотентен"
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко подверг критике "Зенит" за работу на трансферном рынке.

"Возможно, Манчини и раскачивает лодку. Но, честно говоря, приобретения "Зенита" вызывают усмешку. Команда, которая собирается становиться чемпионом, усиливается Оздоевым, Заболотным, Набиуллиным. Ничего не имею против этих ребят, они футболисты неплохие. Но в плане борьбы за первое место они "Зенит" точно усилить не могут. И мы видим, сколько в 5 матчах забил Заболотный, которого чуть ли не в ранг лучшего нападающего "Зенита" записали, не забыв поплевать при этом вслед Дзюбе. 

Манчини недоволен трансферной работой клуба? Нужно иметь в виду и возможное сокращение лимита на легионеров, к которому, возможно, готовится "Зенит". Но по усилению есть вопросы – они, прежде всего, к Малафееву, который стал спортивным директором клуба. И во вторую очередь к Манчини, потому что "Зенит" в атаке импотентен", – сказал Червиченко в интервью российским СМИ.

Стоит отметить, что "Зенит" три последних матча чемпионата России завершил вничью со счетом 0:0.

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