Червиченко жёстко высказался о болельщиках "Спартака"

Фото "Советский спорт"

Бывший владелец и президент московского "Спартака" Андрей Червиченко дал оценку поведению фанатов "красно-белых".

"Болельщики - субстанция, которую понять невозможно. Я ещё в свою бытность помню, когда они начинали поносить Романцева. Я у всех спрашивал: как такое вообще возможно. Это приводило в ступор порой. Болельщики - бесконтрольная субстанция, которая закипает, как вулкан, может в любой момент взорваться и начать извержение. Закономерности нет. Выигрывал бы Тедеско как Николич, а потом матч проиграл - начали бы кричать. На это не надо обращать внимание.

Конечно, проиграть аутсайдеру - ужасно, но проиграл же не Тедеско. Он виноват, что только два хороших защитника? Это разве проблема Тедеско? Что он может сделать? Нападение отличное, пыталось забить. Беленов прекрасно сыграл, как и Гильерме в прошлом матче. Если у Тедеско один Жиго в защите, что он может сделать? Кутепов не готов, как и края. Предпоследняя команда в таблице делает со "Спартаком" всё, что хочет. Надо смотреть, что будет с ЦСКА", - отметил Червиченко.

"Спартак" проиграл второй матч подряд, при чём накануне был дома разгромлен "Уфой" со счётом 0:3.

Не пропустите: Тедеско извинился за поражение от "Уфы". | http://soccernews.ru