Черышев: "Автогол? Ну, бывает"

Вингер сборной России Денис Черышев рассказал, как поразил ворота своей команды в матче заключительного тура группового этапа Чемпионата Мира против Уругвая.

"Я пытался заблокировать удар Диего Лашальта. Намеренно встал перед ним, и он в меня попал, но рикошетом мяч залетел в ворота - вот и всё. Ну, бывает. Это футбол, это игра, и такое здесь случается. Надеюсь, в следующих матчах я забью в чужие ворота или помогу отличиться кому-то другому. Физически чувствую себя хорошо и продолжу работать", - цитирует 27-летнего игрока Газета.ру.

Напомним, Кузяев высказался по предстоящему матчу 1/8 финала ЧМ против Испании. | soccernews.ru