Черышев близок к возвращению в строй

Российский полузащитник "Вильярреала" Денис Черышев продолжает восстановление после травмы, сообщает Marca.

По сведениям издания, хавбек в ближайшее время приступит к тренировкам в общей группе. Есть вероятность, что россиянин сможет сыграть в матча 8-го тура чемпионата Испании против "Жироны".

Напомним, что 26-летний Черышев сыграл три матча после семи месяцев простоя из-за травмы, но затем вновь получил повреждение.

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