Черышев: "Если выполним нашу работу, обыграем Испанию"

Вингер сборной России Денис Черышев верит в успех своей команды в предстоящем матче 1/8 финала Чемпионата Мира против Испании.

"Необходимо продолжать верить в свои силы. Очевидно, что в 1/8 финала наш соперник будет фаворитом, однако нам просто нужно выполнить нашу работу. Если это удастся, мы победим. О футболистах нашего соперника по 1/8 финала в любом случае лучше расскажет Черчесов, чем я - это сто процентов. Главное - чтобы мы шли дальше и продолжали расти", - цитирует 27-летнего игрока Газета.ру.

Напомним, Черышев высказался о своем автоголе. | soccernews.ru