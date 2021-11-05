Черышев готов вернуться на поле после длительной паузы

Фото инстаграм Дениса Черышева

Вингер "Валенсии" Денис Черышев полностью восстановился после травмы колена, сообщает Estadio Deportivo.

По информации источника, 30-летний футболист вернулся к тренировкам в общей группе "летучих мышей".

Таким образом, россиянин сможет помочь своей команде в матче 13-го тура Ла Лиги против "Атлетико", который запланирован на 7 ноября.

Черышев за последние два месяца провёл на поле только 15 минут в концовке игры с "Барселоной" (1:3) 17 октября.

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