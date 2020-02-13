Черышев и Алексей Миранчук отказались сотрудничать с PepsiCo после истории с вымогательством взятки у Смолова

Ряд российских футболистов не захотели сотрудничать с компанией PepsiCo после скандальной истории с форвардом "Сельты" Фёдором Смоловым.

Напомним, что у 30-летнего нападающего требовали взятку в размере 8 миллионов рублей за съёмки в рекламном ролике с капитаном "Барселоны" Лионелем Месси,

В итоге Смолов отказался участвовать в данной рекламе, ранее аналогично поступили Игорь Акинфеев и Александр Головин. Теперь же, как сообщает телеграм-канал "Мутко против", к ним присоединились Денис Черышев и Алексей Миранчук.

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