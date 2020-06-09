Черышев и другие игроки "Валенсии" поддержали акцию протеста против расизма

Футболисты "Валенсии" присоединились к акции, целью которой является привлечение внимания к проблеме расизма и любой другой дискриминации.

Пресс-служба "летучих мышей" выложила фото, на котором игроки команды, в том числе россиянин Денис Черышев, встали на одно колено на поле.

"Валенсия" выступает против любого расизма, неравенства и дискриминации. Жизни чёрных важны", - говорится в публикации испанского клуба.

В текущем сезоне Черышев сыграл за "Валенсию" 22 матча, забил 3 гола и сделал 1 ассист. Команда идёт на седьмом месте в Примере.

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