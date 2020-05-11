Черышев и игроки "Валенсии" приступили к тренировкам на базе клуба

Теги валенсияденис черышев

Черышев и игроки "Валенсии" приступили к тренировкам на базе клуба

Хавбек сборной России и "Валенсии" Денис Черышев приступил к тренировкам испанского клуба. Об этом сообщается в твиттере команды.

Все игроки "Валенсии" сдали тесты на коронавирус и прошли медицинский осмотр. После этого футболистов допустили до индивидуальных тренировок на базе клуба.

Ранее сообщалось, что "Валенсия" готова продать Черышева.

По последним данным, в Испании коронавирусом заражены почти 263 тысячи человек, скончалось около 27 тысяч.

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