Черышев имеет шанс сыграть в ближайшем матче "Валенсии"

Фото инстаграм Дениса Черышева

Вингер "Валенсии" Денис Черышев близок к восстановлению после травмы, сообщает AS.

По сведениям издания, в ближайшие дни 30-летний футболист вернётся к тренировкам в общей группе.

Таким образом, у россиянина появился шанс сыграть против "Кадиса" в ближайшую субботу.

В текущем сезоне Черышев провёл за "Валенсию" 4 матча и сделал 1 ассист. Он лечится от растяжения медиальной коллатеральной связки левого колена.

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