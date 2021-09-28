Черышев имеет шанс сыграть в ближайшем матче "Валенсии"
Фото инстаграм Дениса Черышева
Вингер "Валенсии" Денис Черышев близок к восстановлению после травмы, сообщает AS.
По сведениям издания, в ближайшие дни 30-летний футболист вернётся к тренировкам в общей группе.
Таким образом, у россиянина появился шанс сыграть против "Кадиса" в ближайшую субботу.
В текущем сезоне Черышев провёл за "Валенсию" 4 матча и сделал 1 ассист. Он лечится от растяжения медиальной коллатеральной связки левого колена.
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