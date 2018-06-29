Черышев: "Испания - фаворит в матче с Россией"

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Черышев: "Испания - фаворит в матче с Россией"Полузащитник сборной России Денис Черышев оценил шансы своей команды в матче 1/8 финала ЧМ с Испанией.

"Мы надеемся, что нам удастся вынести из этого неудачного результата какие-то положительные моменты и это в итоге поможет нам в следующей игре. У нас очень серьезный настрой. Мы хотим прогрессировать, выиграть предстоящий матч и идти дальше.

В 1/8 финала в нашей паре соперник является фаворитом. Очень важно продолжать верить в свои силы и качественно выполнять свою работу. Если это удастся, сможем показать достойный результат", - сказал он.

Читайте:  Касильяс высказался о матче Испания - Россия | http://soccernews.ru

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