Черышев: "Испания - фаворит в матче с Россией"
Полузащитник сборной России Денис Черышев оценил шансы своей команды в матче 1/8 финала ЧМ с Испанией.
"Мы надеемся, что нам удастся вынести из этого неудачного результата какие-то положительные моменты и это в итоге поможет нам в следующей игре. У нас очень серьезный настрой. Мы хотим прогрессировать, выиграть предстоящий матч и идти дальше.
В 1/8 финала в нашей паре соперник является фаворитом. Очень важно продолжать верить в свои силы и качественно выполнять свою работу. Если это удастся, сможем показать достойный результат", - сказал он.
Читайте: Касильяс высказался о матче Испания - Россия | http://soccernews.ru
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