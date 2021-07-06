Черышев может перейти из "Валенсии" в другой испанский клуб

Фото твиттер "Валенсии"

Будущее вингера Дениса Черышева в "Валенсии" находится под вопросом, сообщает AS.

По сведениям издания, 30-летний футболист вряд ли продолжит выступать за "летучих мышей". Один из вариантов продолжения карьеры для него - "Хетафе".

Новый тренер "Валенсии" Хосе Бордалас, ранее работавший в "Хетафе", хочет забрать с собой нескольких игроков из предыдущего клуба, а россиянина могут использовать для обмена.

В минувшем сезоне Черышев сыграл за "Валенсию" 22 матча и сделал 3 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года. Рыночная стоимость игрока – 3,5 миллиона евро.

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