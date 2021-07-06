Черышев может перейти из "Валенсии" в другой испанский клуб

Теги валенсияхетафеденис черышевтрансферы

Черышев может перейти из "Валенсии" в другой испанский клуб

Фото твиттер "Валенсии"

Будущее вингера Дениса Черышева в "Валенсии" находится под вопросом, сообщает AS.

По сведениям издания, 30-летний футболист вряд ли продолжит выступать за "летучих мышей". Один из вариантов продолжения карьеры для него - "Хетафе".

Новый тренер "Валенсии" Хосе Бордалас, ранее работавший в "Хетафе", хочет забрать с собой нескольких игроков из предыдущего клуба, а россиянина могут использовать для обмена.

В минувшем сезоне Черышев сыграл за "Валенсию" 22 матча и сделал 3 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года. Рыночная стоимость игрока – 3,5 миллиона евро.

Не пропустите: Черышев высказался о вылете сборной России с Евро-2020. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Французский клуб нацелился на Промеса

Французский клуб нацелился на Промеса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов