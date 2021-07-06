Черышев может перейти из "Валенсии" в другой испанский клуб
Фото твиттер "Валенсии"
Будущее вингера Дениса Черышева в "Валенсии" находится под вопросом, сообщает AS.
По сведениям издания, 30-летний футболист вряд ли продолжит выступать за "летучих мышей". Один из вариантов продолжения карьеры для него - "Хетафе".
Новый тренер "Валенсии" Хосе Бордалас, ранее работавший в "Хетафе", хочет забрать с собой нескольких игроков из предыдущего клуба, а россиянина могут использовать для обмена.
В минувшем сезоне Черышев сыграл за "Валенсию" 22 матча и сделал 3 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года. Рыночная стоимость игрока – 3,5 миллиона евро.
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|20
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|6
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|Валенсия
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|20
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|Реал Вальядолид
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|18
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