Черышев может перейти в "Спартак"

Фото: твиттер Дениса Черышева/Автор неизвестен

Дмитрий Черышев, отец российского полузащитника "Валенсии" Дениса Черышева, сообщил, что его сын может перейти в московский "Спартак".

"Хочу, чтобы Денис пришел в "Спартак", с удовольствием играл бы и защищал цвета этого клуба. Будем разговаривать.

Хочет ли Денис этого? Думаю, да. Он справится с этим объемом, он играл левого инсайда, в "Реале" он играл очень высоко как левый полуатакующий, но, когда нужно было обороняться, он опускался вниз", – приводит слова Черышева-старшего "Матч ТВ".

31-летний Черышев может достаться "Спартаку" бесплатно, так как его контракт с "Валенсией" истекает ближайшим летом. В нынешнем сезоне он провел 14 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.

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