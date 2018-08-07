Черышев может перейти в топ-клуб Ла Лиги

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Черышев может перейти в топ-клуб Ла Лиги

"Валенсия" проявляет интерес к российскому полузащитнику "Вильярреала" Денису Черышеву, сообщает GOL digital.

По сведениям издания, валенсийский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. На покупке игрока настаивает главный тренер "летучих мышей" Марселино Гарсия Тораль.

Стоит отметить, что россиянин уже ранее играл за "Валенсию" в 2016 году.

В прошлом сезоне 27-летний Черышев провел за "Вильярреал" 32 матча, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.

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