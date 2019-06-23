Черышев может покинуть "Валенсию" из-за хавбека "Барселоны"
Будущее полузащитника Дениса Черышева в "Валенсии" находится под вопросом, сообщает Marca.
По сведениям издания, "летучие мыши" до сих пор не приняли решение о выкупе прав на россиянина, поскольку клуб также рассматривает вариант с приобретением хавбека "Барселоны" Дениса Суареса.
Потенциальный трансфер Черышева обойдётся "Валенсии" в 9 миллионов евро, а Суареса - в 15 миллионов.
Левантийцы считают стоимость обоих игроков завышенной и пытаются сбить цену. Скорее всего, выбор будет сделан, когда "Вильярреал" или "Барселона" пойдут на уступки.
Не пропустите: Рафинья может этим летом сменить "Барселону" на "Валенсию". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Бразилия и Венесуэла пробились в плей-офф Кубка Америки-2019
-
Источник: Федун потратил на "Спартак" 2 миллиарда долларов
-
Сборная Нигерии стартовала в Кубке Африки с тяжёлой победой над Бурунди
-
"Зенит" сделал предложение по вингеру сборной Нигерии
-
"Барселона" рассчитывает до конца лета купить и Неймара, и Гризманна
Лента новостей
-
Черышев может покинуть "Валенсию" из-за хавбека "Барселоны"
-
Сборные Италии и Испании стали первыми участниками плей-офф молодёжного Евро-2019
-
Бразилия и Венесуэла пробились в плей-офф Кубка Америки-2019
-
Коутиньо интересен только одному клубу
-
Перишич получил выгодное предложение из Китая
-
Дрогба назвал идеального тренера для "Челси"
-
Дзаньоло и Кин отстранены от молодёжной сборной Италии по дисциплинарным причинам
-
1
Источник: Федун потратил на "Спартак" 2 миллиарда долларов
-
"Атлетико" согласовал условия личного контракта с ещё одним воспитанником "Реала"
-
Рамос опубликовал видео со своей свадьбы
-
Два клуба Серии А ведут борьбу за Балотелли
-
Сборная Нигерии стартовала в Кубке Африки с тяжёлой победой над Бурунди
-
Конте определился с будущим Наингголана в "Интере"
-
Менотти: "Сборной Аргентины не поможет ни Кройфф, ни Гвардиола"
-
"Манчестер Юнайтед" договорился о переходе Уан-Биссаки
-
Товарищеские матчи: "Торпедо" уничтожило "Шеффилд" и другие результаты
-
Бенитес близок к уходу из "Ньюкасла"
-
Сборная Уганды впервые за 41 год победила на Кубке Африки
-
"Кофе со сливками": появилось фото оригинальной тренировочной формы "Реала" на следующий сезон
-
Жезус сменил игровой номер в "Манчестер Сити"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32