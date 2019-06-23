Черышев может покинуть "Валенсию" из-за хавбека "Барселоны"

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Черышев может покинуть "Валенсию" из-за хавбека "Барселоны"

Будущее полузащитника Дениса Черышева в "Валенсии" находится под вопросом, сообщает Marca.

По сведениям издания, "летучие мыши" до сих пор не приняли решение о выкупе прав на россиянина, поскольку клуб также рассматривает вариант с приобретением хавбека "Барселоны" Дениса Суареса.

Потенциальный трансфер Черышева обойдётся "Валенсии" в 9 миллионов евро, а Суареса - в 15 миллионов.

Левантийцы считают стоимость обоих игроков завышенной и пытаются сбить цену. Скорее всего, выбор будет сделан, когда "Вильярреал" или "Барселона" пойдут на уступки.

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