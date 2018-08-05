Вингер "Вильярреала" Денис Черышев может сменить клубную прописку этим летом, информирует AS.

По сведениям издания, "желтая субмарина" планирует разгрузить свою зарплатную ведомость, поэтому в клубе приняли решение расстаться с некоторыми из своих самых высокооплачиваемых игроков. Так, покинуть "Эль-Мадригал" могут не только россиянин, но и Альфред Н'Диаи, Роберто Сориано и Никола Сансоне.

Напомним, "Вильярреал" озвучил стоимость Черышева. | soccernews.ru