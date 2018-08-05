Черышев может сменить клубную прописку

Теги вильярреалденис черышев

Черышев может сменить клубную пропискуВингер "Вильярреала" Денис Черышев может сменить клубную прописку этим летом, информирует AS.

По сведениям издания, "желтая субмарина" планирует разгрузить свою зарплатную ведомость, поэтому в клубе приняли решение расстаться с некоторыми из своих самых высокооплачиваемых игроков. Так, покинуть "Эль-Мадригал" могут не только россиянин, но и Альфред Н'Диаи, Роберто Сориано и Никола Сансоне.

Напомним, "Вильярреал" озвучил стоимость Черышева. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Жеребьевка плей-офф Лиги Европы: "Зенит" и "Уфа" узнали возможных соперников

Жеребьевка плей-офф Лиги Европы: "Зенит" и "Уфа" узнали возможных соперников

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов