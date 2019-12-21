Черышев может сыграть за "Валенсию" после 1,5-месячного перерыва

Вингер "Валенсии" Денис Черышев близок к возвращению на поле.

Россиянин в начале ноября получил мышечную травму и с тех пор не играл.

Спустя полтора месяца восстановления 28-летнего футболиста включили в заявку на матч.

Черышев может принять участие в игре 18-го тура Примеры против "Вальядолида", которая состоится сегодня в 23:00 по московскому времени.

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