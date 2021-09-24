Черышев может вернуться в строй раньше, чем планировалось

Фото инстаграм Дениса Черышева

Вингер "Валенсии" Денис Черышев восстанавливается после травмы в ускоренном темпе, утверждает El Desmarque.

По информации источника, 30-летний футболист может вернуться в строй уже после паузы на матчи сборных.

Напомним, что у россиянина выявлено растяжение медиальной коллатеральной связки левого колена.

В текущем сезоне Черышев сыграл за "Валенсию" 4 матча и сделал 1 ассист.

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