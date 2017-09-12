Черышев может выйти на поле после семи месяцев отсутствия
Российский полузащитник "Вильярреала" Денис Черышев восстановился после травмы и вернулся в строй, сообщает Marca.
По сведениям издания, футболист может сыграть в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы против "Астаны", который состоится 14 сентября.
Напомним, что 26-летний хавбек получил травму левой ноги еще в феврале и с тех пор на поле не выходил.
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