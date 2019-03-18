Черышев: мы рады, что прошли все-таки "Краснодар"
Нападающий сборной России Денис Черышев рассказал, что думает о проходе "Валенсии" в 1/4 финала Лиги Европы.
Напомним, "Валенсия" обыграла "Краснодар" по итогам двух встреч (общий счет - 3:2).
Ранее стало известно, что Черышев прибыл в расположение сборной России для подготовки к матчам отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Бельгией и Казахстаном.
"Матчи с "Краснодаром"? Особые эмоции были. Пообщались с Газинским. Интересно было играть против него. "Быки" - хорошая команда. Мы рады, что прошли все-таки этот клуб. Верили всей командой, что можем забить ответный гол. Российские болельщики хорошо меня приняли. Я спускался с автобуса и болл-бои сделали нам коридор. Было очень приятно.
Выход в полуфинал Кубка Испании? Вы видели наших болельщиков? Это было очень эмоционально, что они подготовили. Спать после таких игр? Надо осознавать это и двигаться дальше. Держать ноги на земле, это не должно сбивать тебя с пути, на котором ты находишься", - сказал Черышев.
В текущем сезоне 28-летний Черышев участвовал в 22 матчах Серии А, отметившись 2 голами и 2 ассистами.
Впервые футболист был включен в заявку сборной России летом 2018-го.
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|Хетафе
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|5
|Алавес
|28
|44
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|Севилья
|28
|43
|7
|Валенсия
|28
|40
|8
|Бетис
|28
|39
|9
|Атлетик Бильбао
|28
|37
|10
|Реал Сосьедад
|28
|36
|11
|Эйбар
|28
|35
|12
|Жирона
|28
|34
|13
|Эспаньол
|28
|34
|14
|Леганес
|28
|33
|15
|Леванте
|28
|31
|16
|Реал Вальядолид
|28
|29
|17
|Вильярреал
|28
|29
|18
|Сельта Виго
|28
|25
|19
|Райо Вальекано
|28
|23
|20
|Уэска
|28
|22