Черышев: мы рады, что прошли все-таки "Краснодар"

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Черышев: мы рады, что прошли все-таки "Краснодар"

Нападающий сборной России Денис Черышев рассказал, что думает о проходе "Валенсии" в 1/4 финала Лиги Европы.

Напомним, "Валенсия" обыграла "Краснодар" по итогам двух встреч (общий счет - 3:2).

Ранее стало известно, что Черышев прибыл в расположение сборной России для подготовки к матчам отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Бельгией и Казахстаном​.

"Матчи с "Краснодаром"? Особые эмоции были. Пообщались с Газинским. Интересно было играть против него. "Быки" - хорошая команда. Мы рады, что прошли все-таки этот клуб. Верили всей командой, что можем забить ответный гол. Российские болельщики хорошо меня приняли. Я спускался с автобуса и болл-бои сделали нам коридор. Было очень приятно.

Выход в полуфинал Кубка Испании? Вы видели наших болельщиков? Это было очень эмоционально, что они подготовили. Спать после таких игр? Надо осознавать это и двигаться дальше. Держать ноги на земле, это не должно сбивать тебя с пути, на котором ты находишься", - сказал Черышев.

В текущем сезоне 28-летний Черышев участвовал в 22 матчах Серии А, отметившись 2 голами и 2 ассистами. 

Впервые футболист был включен в заявку сборной России летом 2018-го.

А еще: Черышев приехал в расположение сборной России 

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