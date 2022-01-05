Черышев на 93-й минуте принес победу "Валенсии" в Кубке Испании

Фото: инстаграм "Валенсии"/Автор неизвестен

В матче 1/16 финала Кубка Испании "Валенсия" на выезде обыграла "Картахену" со счетом 2:1.

В первом тайме счет открыл Карлос Солер, но на 75-й минуте равновесие восстановил Альфредо Ортуньо. Победу валенсийцам в компенсированное время принес российский полузащитник Денис Черышев.

"Картахена" – "Валенсия" - 1:2 (0:1)

Голы: Солер, 35 - 0:1, Ортуньо, 75 (с пенальти) - 1:1, Черышев, 90+3 - 1:2

"Картахена": Приор, Симон, Васкес, Андухар, де ла Белья (Луна, 90), Боатенг (Де Бласис, 58), Начо Хиль (Алекс Гальяр, 67), Бодижер (Рубен Кастро, 90), Окадзаки (Domingo Gómez, 59), Ортуньо, Дауда.

"Валенсия": Доменек, Диакаби (Альдерете, 46), Гильямон, Хесус Васкес, Солер, Рачич (Куандреди, 59), Муса (Черышев, 71), Васс, Элдер Кошта (Гайя, 59), Маркос Андре (Гедеш, 88), Дуро.

Не пропустите: "Ньюкасл" заинтересовался Умтити. | http://soccernews.ru