Черышев на костылях отправился на финал Кубка Испании против "Барселоны"
Футболисты "Валенсии" прибыли в Херес, чтобы провести подготовку к финальному матчу Кубка Испании с "Барселоной".
Вместе с командой на матч на костылях отправился российский полузащитник Денис Черешыв.
Матч "Барселона" - "Валенсия" состоится 25 мая на стадионе "Бенито Вильямарин" в Севилье. Начало встречи в 22:00 мск.
В нынешнем сезоне 28-летний Черышев провел за "Валенсию" 41 матч во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач.
Ранее "Барселона" 30 раз становилась обладателем Кубка Испании, что является рекордом турнира. "Валенсия" выигрывала трофей семь раз.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32