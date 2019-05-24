Черышев на костылях отправился на финал Кубка Испании против "Барселоны"

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Черышев на костылях отправился на финал Кубка Испании против "Барселоны"

Футболисты "Валенсии" прибыли в Херес, чтобы провести подготовку к финальному матчу Кубка Испании с "Барселоной".

Вместе с командой на матч на костылях отправился российский полузащитник Денис Черешыв.

Матч "Барселона" - "Валенсия" состоится 25 мая на стадионе "Бенито Вильямарин" в Севилье. Начало встречи в 22:00 мск.

В нынешнем сезоне 28-летний Черышев провел за "Валенсию" 41 матч во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

Ранее "Барселона" 30 раз становилась обладателем Кубка Испании, что является рекордом турнира. "Валенсия" выигрывала трофей семь раз.

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