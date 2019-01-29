Черышев начнёт матч с "Хетафе" в запасе

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Черышев начнёт матч с "Хетафе" в запасе

Стали известны стартовые составы на матч "Валенсия" - "Хетафе" в рамках 1/4 финала Кубка Испании.

Денис Черышев начнёт игру на скамейке запасных.

"Валенсия": Доменек, Пиччини, Гайя, Гарай, Паулиста, Солер, Васс, Парехо, Торрес, Родриго, Лоренсо.

Запасные: Нето, Дьякаби, Латорре, Черышев, Ли, Гамейро, Санчес.

"Хетафе": Чичисола, Суарес, Антунеш, Дьене, Кабрера, Фламини, Портильо, Максимович, Кристофоро, Молина, Мата.

Запасные: Сория, Гонсалес, Микель, Сайс, Арамбарри, Анхель, Дуро.

Встреча "Валенсия" - "Хетафе" пройдет сегодня, 29 января. Начало - 23:30 мск.

Первый матч, который состоялся в Хетафе 22 января, завершился победой хозяев со счётом 1:0.

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