Черышев назначен на пост главного тренера "Нижнего Новгорода"

Дмитрий Черышев возглавил ФК "Нижний Новгород", выступающий в ФНЛ.

Стороны не сообщили о деталях контракта.

"Для меня большая честь и ответственность возглавить ФК "Нижний Новгород". Благодаря чемпионату мира по футболу команда будет выступать на новом прекрасном стадионе, в городе появились самые современные условия для развития футбола, о которых раньше можно было только мечтать. Наша главная задача использовать этот шанс по максимуму, завоевать своей игрой сердца нижегородцев, чтобы трибуны стадиона были заполнены. Приложу вместе с игроками все силы, чтобы подхватить ту позитивную футбольную волну, которая накрыла Нижний Новгород и страну в эти летние дни", - сказал он.

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