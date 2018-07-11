Черышев назначен на пост главного тренера "Нижнего Новгорода"

Теги нижний новгороддмитрий черышев

Черышев назначен на пост главного тренера "Нижнего Новгорода"Дмитрий Черышев возглавил ФК "Нижний Новгород", выступающий в ФНЛ.

Стороны не сообщили о деталях контракта.

"Для меня большая честь и ответственность возглавить ФК "Нижний Новгород". Благодаря чемпионату мира по футболу команда будет выступать на новом прекрасном стадионе, в городе появились самые современные условия для развития футбола, о которых раньше можно было только мечтать. Наша главная задача использовать этот шанс по максимуму, завоевать своей игрой сердца нижегородцев, чтобы трибуны стадиона были заполнены. Приложу вместе с игроками все силы, чтобы подхватить ту позитивную футбольную волну, которая накрыла Нижний Новгород и страну в эти летние дни", - сказал он.

Читайте:  Роналдо раскритиковал игру Неймара на ЧМ-2018 | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Официально: Лангле стал игроком "Барселоны"

Официально: Лангле стал игроком "Барселоны"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
Полная таблица

топ-5 тегов