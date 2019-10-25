Черышев назвал цель "Валенсии" в Лиге Чемпионов
Вингер "Валенсии" Денис Черышев высказался о задачах, которые стоят перед командой в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов.
"Наша цель - выход в плей-офф турнира. Меньшее нас не устроит. Хотим добиться максимума в Лиге Чемпионов. Но для этого нам необходимо улучшить собственную игру", - цитирует россиянина Notimerica.
"Валенсия" в трёх турах группового этапа ЛЧ набрала 4 очка и занимает третье место в квартете, отставая от "Аякса" и "Челси" на 2 балла.
28-летний Черышев в текущем сезоне сыграл за "летучих мышей" 9 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.
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