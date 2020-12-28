Черышев назвал свои цели на 2021 год

Вингер "Валенсии" Денис Черышев поделился своими планами на следующий календарный год.

"Надо по ступенькам идти вперёд. Самое главное, чтобы "Валенсия" и сборная России всегда старались побеждать. Ну и чтобы было крепкое здоровье у меня и моей семьи", - сказал 30-летний футболист.

В текущем сезоне Черышев сыграл за "Валенсию" 9 матчей и сделал 1 ассист.

Контракт россиянина с "летучими мышами" рассчитан до июня 2022 года.

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