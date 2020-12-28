Черышев назвал свои цели на 2021 год

Теги валенсияденис черышев

Черышев назвал свои цели на 2021 год

Вингер "Валенсии" Денис Черышев поделился своими планами на следующий календарный год.

"Надо по ступенькам идти вперёд. Самое главное, чтобы "Валенсия" и сборная России всегда старались побеждать. Ну и чтобы было крепкое здоровье у меня и моей семьи", - сказал 30-летний футболист.

В текущем сезоне Черышев сыграл за "Валенсию" 9 матчей и сделал 1 ассист.

Контракт россиянина с "летучими мышами" рассчитан до июня 2022 года.

Не пропустите: ФИФА поздравила Черышева с юбилеем. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Адвокат Данченкова связал приговор Широкова с его хвалебными высказываниями в адрес Путина

Адвокат Данченкова связал приговор Широкова с его хвалебными высказываниями в адрес Путина

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов