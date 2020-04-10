Черышев назвал три вещи, которые он сделает в первую очередь после завершения карантина

Вингер "Валенсии" Денис Черышев ответил на вопрос, чем он сразу займётся после окончания периода карантина.

"Во-первых, поиграю в футбол с командой. Это то, чего мне катастрофически не хватает. Так тянет на поле, ты не представляешь! Всю жизнь играю в футбол, а сейчас нельзя - это очень тяжело. Вторым делом схожу в парикмахерскую. А затем приглашу свою семью в кафе, и мы вместе скушаем самую вкусную пиццу!" - сказал россиянин.

Напомним, что Черышев с марта находится в самоизоляции из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в Испании.

В стране коронавирусом заразились более 157 тысяч человек. Это второй показатель в мире после США.

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