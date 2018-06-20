Черышев назвал выход в плей-офф только первой целью сборной России на ЧМ-2018



Полузащитник сборной России Денис Черышев оценил победу команды над Египтом (3:1) в матче Чемпионата Мира-2018.

"Очень доволен, что все проходит так. Все здоровы, я здоров, я могу играть. Надо не расслабляться и продолжать в том же духе.

Цель на чемпионат? Надо думать о следующей игре и спокойно отнестись к этим победам. Мы достигли первой цели. Думаю, после группы все соперники будут очень сильными", - приводят слова Черышева российские СМИ.

Напомним, что сборная России практически обеспечила себе выход в 1/8 ЧМ-2018.

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