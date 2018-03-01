Черышев не помог "Вильярреалу" избежать поражения от "Эйбара"

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Черышев не помог "Вильярреалу" избежать поражения от "Эйбара"

В матче 26-го тура чемпионата Испании "Эйбар" добился победы над "Вильярреалом" (1:0). Единственный мяч в начале поединка забил Кике Гарсия. После этого матча "Эйбар" занимает седьмое место в Ла Лиге и на три очка отстает от идущего шестым "Вильярреала".

"Эйбар" – "Вильярреал" - 1:0 (1:0)
Гол: Кике, 16 - 1:0

"Эйбар": Дмитрович, Рамис, Жунка, Капа (Пенья, 62), Арбилья, Леон (Инуи, 87), Дани Гарсия, Эскаланте, Орельяна, Кике, Шарлес (Жордан, 67).

"Вильярреал": Асенхо, Альваро Гонсалес, Рукавина, Марио Гаспар, Руис, Родри Эрнандес, Хави Фуэго (Тригерос, 63), Черышев (Форнальс, 73), Раба, Мартинес, Унал (Бакка, 55).

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