Черышев не собирается принимать предложения из РПЛ
Вингер "Валенсии" Денис Черышев признался, что ему поступали предложения из России, однако он намерен продолжать карьеру в Европе.
"Слухи о моём уходе из "Валенсии"? Всё неправда. Сумасшедшее предложение из Китая? Ничего про это не знаю. Варианты в РПЛ? Какой-то интерес из российских клубов был и есть, серьёзный. Клубы называть не буду. На данный момент эти варианты не рассматривал. В каком-то будущем - может быть. Начало сезона получилось скомканным из-за травм, хочется доказать, что могу играть в "Валенсии". Верю, что дальше будет лучше! Если бы не верил, я бы в футбол не играл", - сказал 29-летний футболист.
Стоит отметить, что недавно Черышева сватали в "Краснодар" и "Зенит".
А пока игрок всю свою карьеру провёл в Испании, выступая за такие клубы, как "Реал", "Севилья", "Вильярреал" и "Валенсия".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14