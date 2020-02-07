Черышев не собирается принимать предложения из РПЛ

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Черышев не собирается принимать предложения из РПЛ

Вингер "Валенсии" Денис Черышев признался, что ему поступали предложения из России, однако он намерен продолжать карьеру в Европе.

"Слухи о моём уходе из "Валенсии"? Всё неправда. Сумасшедшее предложение из Китая? Ничего про это не знаю. Варианты в РПЛ? Какой-то интерес из российских клубов был и есть, серьёзный. Клубы называть не буду. На данный момент эти варианты не рассматривал. В каком-то будущем - может быть. Начало сезона получилось скомканным из-за травм, хочется доказать, что могу играть в "Валенсии". Верю, что дальше будет лучше! Если бы не верил, я бы в футбол не играл", - сказал 29-летний футболист.

Стоит отметить, что недавно Черышева сватали в "Краснодар" и "Зенит".

А пока игрок всю свою карьеру провёл в Испании, выступая за такие клубы, как "Реал", "Севилья", "Вильярреал" и "Валенсия".

Не пропустите: Черышев рассказал о своём отношении к России. | http://soccernews.ru
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