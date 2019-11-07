Черышев не сыграет с Бельгией и Сан-Марино в квалификации Евро-2020

Вингер "Валенсии" Денис Черышев пропустит ближайшие матчи сборной России против Бельгии и Сан-Марино.

По информации Superdeporte, 28-летний футболист угодил на несколько недель в лазарет из-за травмы бедра.

Напомним, что 16 ноября россияне дома сыграют с Бельгией, а через три дня в гостях сразятся с Сан-Марино.

Черышев в текущем сезоне провёл за "Валенсию" 12 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

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