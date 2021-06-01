Черышев не входит в планы "Валенсии"

Теги валенсияденис черышев

Черышев не входит в планы "Валенсии"Фото: инстаграм Черышева/Автор неизвестен

Как сообщает As, "Валенсия" готова продать нескольких игроков, на которых больше не рассчитывает.

По информации источника, в планы испанского клуба больше не входит полузащитник Денис Черышев. "Валенсия" планирует продать 30-летнего игрока, у которого остался один год до истечения срока контракта.

Также отмечается, что  руководство команды готово выслушать предложения о трансфере защитника Муктара Диакаби и вингера Джейсона. Кроме того, из-за непродления контрактов «Валенсия» может попытаться продать Ли Кан Ин и Даниэля Васса, чтобы они не ушли бесплатно.

В 21 матче прошедшего сезона Ла Лиги Черышев отдал 3 результативные передачи.

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