Черышев не вошел в стартовый состав "Валенсии" на игру с "Вильярреалом"
Тренерский штаб "Валенсии" огласил стартовый состав на матч 32-го тура Примеры с "Вильярреалом".
Российский футболист Денис Черышев начнет матч на скамейке запасных.
Основной состав "Валенсии": Силессен, Гайя, Паулиста, Уго, Флоренци, Васс, Солер, Парехо, Родриго, Ферран Торрес, Макси Гомес.
Матч "Вильярреал" - "Валенсия" состоится сегодня, 28 июня, и начнется - в 18:00 (мск).
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|20
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|20
|31
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|20
|28
|10
|Гранада
|19
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|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
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|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
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|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
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|19
|Леганес
|20
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|14