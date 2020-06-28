Черышев не вошел в стартовый состав "Валенсии" на игру с "Вильярреалом"

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Черышев не вошел в стартовый состав "Валенсии" на игру с "Вильярреалом"

Тренерский штаб "Валенсии" огласил стартовый состав на матч 32-го тура Примеры с "Вильярреалом".

Российский футболист Денис Черышев начнет матч на скамейке запасных.

Основной состав "Валенсии": Силессен, Гайя, Паулиста, Уго, Флоренци, Васс, Солер, Парехо, Родриго, Ферран Торрес, Макси Гомес.

Матч "Вильярреал" - "Валенсия" состоится сегодня, 28 июня, и начнется - в 18:00 (мск).

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